Суд в Москве оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 16 декабря... Twitter Inc. признан виновным по ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что соцсети назначили административный штраф по двум эпизодам на 3 млн и 7 млн рублей соответственно.

В ноябре Таганский районный суд Москвы признал законным штраф компании Twitter на 5 млн рублей.