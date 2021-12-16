Суд в Москве оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter ещё на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент
  • Reuters

«Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 16 декабря... Twitter Inc. признан виновным по ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП России»,  — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что соцсети назначили административный штраф по двум эпизодам на 3 млн и 7 млн рублей соответственно.

В ноябре Таганский районный суд Москвы признал законным штраф компании Twitter на 5 млн рублей.

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