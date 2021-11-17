Суд признал законным штраф Twitter на 5 млн рублей

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Таганский районный суд Москвы признал законным штраф компании Twitter на 5 млн рублей по двум эпизодам, которые связаны с отказом удалить запрещённый контент.
Суд признал законным штраф Twitter на 5 млн рублей
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что «решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 16 сентября, которыми компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП России (отказ владельца сайта удалить информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России), и оштрафована на 4 и 1 млн рублей».

В августе Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе американским сервисам Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн рублей за то, что они не локализовали в России персональные данные граждан.

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