Бочкарёв: в Москве создали 20 тысяч новых мест в школах и детсадах с начала года

В Москве построили и ввели в эксплуатацию более 50 объектов образования на более чем 20 тыс. мест с начала 2021 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Развитие социальной инфраструктуры столицы остаётся одной из приоритетных градостроительных задач. Вместе с новым жильём в городе активно строятся социальные объекты, в соответствии с потребностями районов обеспечивается необходимое количество мест в образовательных учреждениях», — сказал он.

Как отметил Бочкарёв, в результате создано около 15 тыс. мест в школах и более 5 тыс. мест в дошкольных образовательных учреждениях.

По его словам, серьёзный вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят и инвесторы, которые реализуют в городе проекты комплексного развития территорий.

«Так, больше половины объектов образования, введённых в городе с начала года, построено именно за счёт девелоперов», — добавил Бочкарёв.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в столице построено и введено в эксплуатацию более 13,5 млн кв. м различной недвижимости.