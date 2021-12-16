Экономист Остапкович отреагировал на идею о трудовом статусе занятому домашним хозяйством многодетному родителю

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Ивана Сухарева наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, засчитываемым в стаж трудовым статусом.

«Это в мировом тренде... Это в рамках адресной помощи семьям с детьми, то есть очевидный экономический социальный тренд, чтобы защиту и материальную, и финансовую получали именно семьи с детьми, потому что семьи с детьми — самый уязвимый контингент среди всех», — рассказал эксперт.

Остапкович добавил, что при реализации подобной инициативы один из родителей будет иметь чёткий статус, а также будет получать материальную помощь.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил наделять одного из многодетных родителей, занятого домашним хозяйством, засчитываемым в стаж трудовым статусом.

Он уточнил, что в России достаточно граждан, которые не трудоустроены официально, но ежедневно ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей, отдавая данной, по сути, трудовой деятельности все своё время и силы.