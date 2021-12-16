Экономист Беляев прокомментировал идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект, который подразумевает введение предновогодних выплат пенсионерам на постоянной основе,
Экономист Беляев прокомментировал идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как отметил Беляев, идея о введении дополнительных выплат пенсионерам «может только приветствоваться».

Вопрос состоит лишь в размере выплат и в том, каких категорий пенсионеров, рассказал эксперт.

«Понятно, что дополнительные выплаты к Новому году могут восприниматься с особенным энтузиазмом... Понятно, что к Новому году повышенные расходы, на пенсию особенно развернуться не очень просто. Эта дополнительная сумма может помочь пенсионерам при встрече Нового года — покупки подарков внукам и так далее», — рассказал экономист.

Говоря о сроках воплощения такой идеи, специалист выразил мнение, что реализация законопроекта возможна уже в этом году, однако, по его мнению, существует и риск того, что инициатива может «просто повиснуть в информационном поле».

Ранее появилось сообщение о том, что Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».

Как сообщает газета «Известия», законопроект подразумевает введение предновогодних выплат пенсионерам на постоянной основе.

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