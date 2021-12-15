В Москве планируют реконструировать 50 поликлиник в 2022 году
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Об этом сообщает kp.ru.
«В Москве проводится самая кардинальная реконструкция, модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю столицы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50, 60, а то и 70 лет тому назад», — заявил мэр Сергей Собянин.
По его словам, в поликлиниках создают комфортную среду для пациентов и врачей, здания оснащаются современным оборудованием.
«Сегодня заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник. В следующем году — ещё полсотни», — отметил он.
Как добавил мэр, программа модернизации и реконструкции городских поликлиник должна завершиться в 2024 году.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ещё 14 детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты.