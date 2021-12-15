В Москве планируют реконструировать 50 поликлиник в 2022 году

В Москве продолжается работа по реконструкции районных поликлиник. В ближайшие три года планируется полностью обновить 200 зданий, в том числе 50 — в 2022-м.

Об этом сообщает kp.ru.

«В Москве проводится самая кардинальная реконструкция, модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю столицы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50, 60, а то и 70 лет тому назад», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в поликлиниках создают комфортную среду для пациентов и врачей, здания оснащаются современным оборудованием.

«Сегодня заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник. В следующем году — ещё полсотни», — отметил он.

Как добавил мэр, программа модернизации и реконструкции городских поликлиник должна завершиться в 2024 году.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ещё 14 детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты.