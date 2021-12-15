В Москве планируют реконструировать 50 поликлиник в 2022 году

Короткая ссылка
В Москве продолжается работа по реконструкции районных поликлиник. В ближайшие три года планируется полностью обновить 200 зданий, в том числе 50 — в 2022-м.
В Москве планируют реконструировать 50 поликлиник в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом сообщает kp.ru.

«В Москве проводится самая кардинальная реконструкция, модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю столицы. Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, было построено 50, 60, а то и 70 лет тому назад», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в поликлиниках создают комфортную среду для пациентов и врачей, здания оснащаются современным оборудованием.

«Сегодня заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник. В следующем году — ещё полсотни», — отметил он.

Как добавил мэр, программа модернизации и реконструкции городских поликлиник должна завершиться в 2024 году.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что ещё 14 детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить