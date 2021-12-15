В Москве рассказали об эффективности новых сервисов МЭШ

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Новые сервисы «Московской электронной школы» (МЭШ) помогли снизить число контрольных у школьников. В начальных классах их количество уменьшилось в 4 раза, в пятых — девятых классах — в 2,3 раза, у старшеклассников — в 1,5 раза.
В Москве рассказали об эффективности новых сервисов МЭШ
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, в электронном журнале МЭШ появились цифровые шаблоны годовых поурочных планов по всем предметам и параллелям. Они включают рекомендации от методистов и психологов по объёму и перечню контрольных работ.

Ещё один новый инструмент — обновлённый тематический каркас, справочник основных тем школьной программы, встроенный в электронный журнал учителя.

В библиотеке МЭШ собрано более 56 тыс. сценариев уроков, свыше 11 тыс. видеоуроков, более 1,7 тыс. электронных учебных пособий, более 150 тыс. образовательных интерактивных приложений.

Как ранее сообщала НСН, команда из детского технопарка «Мосгормаш» заняла третье место в международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP в категории от 14 до 18 лет.

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