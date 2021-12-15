Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии сбившего насмерть девушку

Суд в Москве приговорил водителя автомобиля, сбившего девушку на электросамокате, к десяти годам и шести месяцам колонии.

«Никулинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя столицы Даниила Хренова», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Он признан виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

По информации следствия, в июле 2021 года мужчина на BMW в состоянии наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе девушку на электросамокате.

От полученных травм она скончалась.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими.