Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии сбившего насмерть девушку
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«Никулинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя столицы Даниила Хренова», — говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Он признан виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).
По информации следствия, в июле 2021 года мужчина на BMW в состоянии наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе девушку на электросамокате.
От полученных травм она скончалась.
Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими.