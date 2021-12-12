Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пятью погибшими во Владимирской области

Уголовное дело возбудили по факту ДТП на трассе М-7 «Волга» на территории Гороховецкого района во Владимирской области, где погибли пять человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

«Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии пострадали 11 человек.