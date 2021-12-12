Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пятью погибшими во Владимирской области
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
«Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии пострадали 11 человек.