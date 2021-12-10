В Башкирии 11 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом
- РИА Новости
«По предварительной информации, двоих пострадавших зажало в микроавтобусе, девятерых осматривают врачи на месте происшествия», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным ведомства, авария произошла в результате столкновения «газели» и Toyota Land Cruiser.
Ранее в результате столкновения автобуса ПАЗ, перевозившего рабочих, и грузовика КамАЗ в Ардатовском районе Нижегородской области погиб один человек, ещё семь пострадали.