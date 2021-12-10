В Башкирии 11 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом

В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии пострадали 11 человек. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

РИА Новости

«По предварительной информации, двоих пострадавших зажало в микроавтобусе, девятерых осматривают врачи на месте происшествия», — приводит РИА Новости сообщение. По данным ведомства, авария произошла в результате столкновения «газели» и Toyota Land Cruiser. Ранее в результате столкновения автобуса ПАЗ, перевозившего рабочих, и грузовика КамАЗ в Ардатовском районе Нижегородской области погиб один человек, ещё семь пострадали.