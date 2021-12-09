Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Нижегородской области
- РИА Новости
«В результате ДТП в Ардатовском районе травмы получили семь человек, водитель скончался на месте», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, трое пострадавших с травмами средней степени тяжести будут доставлены в больницу в Арзамасе бригадой скорой помощи, ещё четверо — попутным транспортом.
Ранее в результате аварии на 195-м километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Тюменской области погибли два человека, один пострадал.