Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Нижегородской области

В результате столкновения автобуса ПАЗ, перевозившего рабочих, и грузовика КамАЗ в Ардатовском районе Нижегородской области погиб один человек, ещё семь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В результате ДТП в Ардатовском районе травмы получили семь человек, водитель скончался на месте», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, трое пострадавших с травмами средней степени тяжести будут доставлены в больницу в Арзамасе бригадой скорой помощи, ещё четверо — попутным транспортом.

Ранее в результате аварии на 195-м километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Тюменской области погибли два человека, один пострадал.