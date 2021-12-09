Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Нижегородской области

Короткая ссылка
В результате столкновения автобуса ПАЗ, перевозившего рабочих, и грузовика КамАЗ в Ардатовском районе Нижегородской области погиб один человек, ещё семь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Один человек погиб и семь пострадали в результате ДТП в Нижегородской области
  • РИА Новости

«В результате ДТП в Ардатовском районе травмы получили семь человек, водитель скончался на месте», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, трое пострадавших с травмами средней степени тяжести будут доставлены в больницу в Арзамасе бригадой скорой помощи, ещё четверо — попутным транспортом.

Ранее в результате аварии на 195-м километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Тюменской области погибли два человека, один пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить