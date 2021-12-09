В результате ДТП в Тюменской области погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла поле того, как автомобиль Kia Cerato выехал на встречную полосу — там он столкнулся с грузовиком марки Mercedes. Впоследствии легковую машину отбросило назад, она столкнулась с большегрузом DAF.
В результате ДТП погибли две женщины — водитель и пассажир Kia. Кроме того пострадала 14-летняя девочка, её госпитализировали.
Как ранее сообщало Nation News, в Тамбовской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек.