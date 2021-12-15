Здание Физико-технического института нового кампуса КФУ откроют в 2022 году

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Здание Физико-технического института нового кампуса Крымского федерального университета планируют открыть в сентябре 2022 года.
Здание Физико-технического института нового кампуса КФУ откроют в 2022 году
  • © пресс-службы КФУ

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Сейчас у нас монтируются слаботочные системы, а электрики уже заканчивают работу. В основном все инженерные системы — отопление, электрика, вентиляция, кондиционирование — готовы. Укладываются пожарная сигнализация, видеонаблюдение, охранные системы», — заявил начальник управления капитального строительства Андрей Шкода.

На территории кампуса разместят три корпуса. Помимо института, это административное здание и студенческий центр. Их должны открыть в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на базе Института ядерной энергии СевГУ создадут учебный кампус.

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