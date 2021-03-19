В Севастополе на базе Института ядерной энергии СевГУ создадут учебный кампус

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Эксперты Главгосэкспертизы России выдали заключение по проекту реконструкции территории и здания Института ядерной энергии и промышленности Севастопольского госуниверситета. Он станет многофункциональным кампусом.
В Севастополе на базе Института ядерной энергии СевГУ создадут учебный кампус
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Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Концепцией развития Севастопольского государственного университета до 2030 года предусмотрена реализация экспортно-ориентированной модели образования, для чего на базе входящего в состав вуза Института ядерной энергии и промышленности планируется создать единый интегрированный университетский кампус, спроектированный по принципу учёба-проживание-отдых-хобби», — сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Корпус института, бывшее здание Военно-морского училища, признанный объектом культурного наследия регионального значения, находится в Голландии на берегу Севастопольской бухты.

На территории кампуса продолжат работу Институт ядерной энергии и промышленности, военный учебный центр, а также разместятся Морской институт, молодёжный культурный центр, лаборатории и центры других институтов СевГУ.

Проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2024 года.

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