Суд заключил под стражу главного инженера шахты «Листвяжная» Лобанова

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Суд в Кемерове заключил под стражу до 25 января главного инженера шахты «Листвяжная» в Кузбассе Анатолия Лобанова.
Суд заключил под стражу главного инженера шахты «Листвяжная» Лобанова
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 11 дней — до 25 января 2022 года», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что Лобанов, собственник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаил Федяев и ещё два представителя руководящего состава компании «СДС-Уголь» не признали своей вины в суде.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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