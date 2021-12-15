Цены на потребительские товары в России выросли на 7,6% с начала года

С начала года потребительские цены в России выросли на 7,64%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 7 по 13 декабря 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала декабря – 100,12%, с начала года – 107,64%», — говорится в сообщении Росстата.

В частности, цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,3%, цены на куриные яйца выросли на 1,1% с начала года.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основную причину удорожания овощей в стране.

По его словам, виной всему является отставание от графика по сбору урожая.