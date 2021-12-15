Цены на потребительские товары в России выросли на 7,6% с начала года

Короткая ссылка
С начала года потребительские цены в России выросли на 7,64%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Цены на потребительские товары в России выросли на 7,6% с начала года
  • РИА Новости

«За период с 7 по 13 декабря 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала декабря – 100,12%, с начала года – 107,64%», — говорится в сообщении Росстата.

В частности, цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,3%, цены на куриные яйца выросли на 1,1% с начала года.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основную причину удорожания овощей в стране. 

По его словам, виной всему является отставание от графика по сбору урожая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить