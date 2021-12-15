Путин попросил назвать фамилию занимающегося вопросами свалок чиновника

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил главу Министерства природы Александра Козлова назвать фамилию человека, который занимается вопросами ликвидации незаконных свалок в России.

«Я бы хотел услышать: у вас в министерстве кто конкретно занимается этим? Фамилию этого человека можете сказать? Кто?» — цитирует его РИА Новости.

Министр ответил, что этими вопросами в ведомстве занимаются три человека.

В ответ президент попросил его уточнить, кто из них несёт личную ответственность за результат работы.

Глава Минприроды заявил, что, как министр, сам несёт ответственность за эти проблемы. После ещё одного уточняющего вопроса главы государства Козлов рассказал, что свалками занимается его заместитель Мурад Керимов.

«Хорошо. Я услышал», — сказал президент.

Кроме того, Путин поддержал предложение Козлова, чтобы руководители регионов брали на личный контроль работу по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

«А вы, в свою очередь, должны помогать губернаторам», — отметил Путин.

Также Путин на заседании призвал работать с максимальной отдачей и ответственностью над нацпроектами.