Путин призвал работать с максимальной отдачей и ответственностью над нацпроектами

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Президент России Владимир Путин заявил, что работать над национальными проектами необходимо с максимальной отдачей и ответственностью.

«Нужна каждодневная вовлечённость всех участников национальных проектов, максимальная ответственность и полная отдача сил», — заявил он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин призвал должностных лиц постоянно отслеживать ситуацию с развитием национальных проектов, «анализировать узкие места или отставания» с целью принятия дополнительных решений.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае расходы на реализацию нацпроектов в 2022 году составят почти 23 млрд рублей.

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