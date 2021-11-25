В Ставропольском крае направят почти 23 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2022 году

В Ставропольском крае расходы на реализацию нацпроектов в 2022 году составят почти 23 млрд рублей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы губернатора.

В четверг, 25 ноября, региональная дума приняла бюджет на следующий год. Около 68% всех расходов планируется направить на социальную сферу.

Среди главных направлений — реализация нацпроектов.

Кроме того, свыше 16 млрд рублей предоставят на строительство и реконструкцию медучреждений и образовательных организаций.

На программу «Молодая семья» выделят более 1 млрд рублей. Ещё 800 млн направят на покупку жилья для сирот.

Всего расходы регионального бюджета составят 150 млрд рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».