В Пермском крае пресекли деятельность подозреваемых в мошенничестве с квартирами
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
«Обвиняемые в период с 2014 по 2019 год подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющих на праве собственности жильё», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что под разными предлогами злоумышленники убеждали подписывать доверенности и другие документы, на основании которых впоследствии лишали граждан жилых помещений и квартир.
Полученное жильё обвиняемые продавали.
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по статье о мошенничестве.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.