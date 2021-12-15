В Пермском крае пресекли деятельность подозреваемых в мошенничестве с квартирами

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В Пермском крае пресекли деятельность трёх подозреваемых в мошенничестве с квартирами.
В Пермском крае пресекли деятельность подозреваемых в мошенничестве с квартирами
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

«Обвиняемые в период с 2014 по 2019 год подыскивали в Перми граждан, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкогольными напитками и имеющих на праве собственности жильё», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что под разными предлогами злоумышленники убеждали подписывать доверенности и другие документы, на основании которых впоследствии лишали граждан жилых помещений и квартир.

Полученное жильё обвиняемые продавали.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по статье о мошенничестве.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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