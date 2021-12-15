Москва получила международную премию за инвестпроекты в сфере образования

Аналитическое агентство fDi Intelligence присудило Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы премию fDi Strategy Awards в категории «Образовательные технологии».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что Москва остаётся самым инвестиционно привлекательным городом России. На столицу приходится около 18,6% общероссийского объёма инвестиций в основной капитал.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.