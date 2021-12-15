В Москве суд заключил под стражу напавшего на стоматолога мужчину

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Бабушкинский суд Москвы арестовал Мурада Оганесяна, обвиняемого в нападении на стоматолога в клинике на северо-востоке столицы.
В Москве суд заключил под стражу напавшего на стоматолога мужчину
  • РИА Новости

«Бабушкинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурада Оганесяна», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Оганесян заключён под стражу до 13 февраля 2022 года.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения на врача в стоматологической клинике в Москве.

Пострадавший в результате нападения получил тяжёлое ранение.

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