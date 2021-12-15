Путин потребовал до конца года утвердить программу развития транспорта в России

Президент России Владимир Путин потребовал до конца года утвердить программу развития транспорта в стране.

Как сообщает РИА Новости, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы должна начаться с 1 января 2022 года.

В связи с чем он поинтересовался у министра транспорта Виталия Савельева, произойдёт ли это.

На это министр ответил, что программа «готова, находится в стадии согласования».

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года её согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», — сказал Путин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что общий объём инвестиций, направленный на модернизацию общественного электротранспорта в России, составит порядка 400 млрд рублей.

Отмечается, что программа модернизации электротранспорта стартует в 2022 году, её инвестиционная стадия займёт от двух до пяти лет.

В ноябре заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин высказался о перспективах электромобилей в стране.