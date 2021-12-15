Путин заявил об опережении графика по расселению аварийного жилья в России
- РИА Новости
«В целом с опережением графика идёт расселение аварийного жилья», — приводит ТАСС заявление главы государства.
Путин подчеркнул, что за десять месяцев 2021 года в новые квартиры переехали 120 тыс. человек.
По его словам, этот показатель превосходит сумму предыдущих двух лет.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области расселили свыше 14 тыс. кв. м аварийного жилья за год.
В сентябре progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.