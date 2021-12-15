Путин заявил об опережении графика по расселению аварийного жилья в России

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Российский президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что расселение аварийного жилья в стране в 2021 году опережает график.
Путин заявил об опережении графика по расселению аварийного жилья в России
  • РИА Новости

«В целом с опережением графика идёт расселение аварийного жилья», — приводит ТАСС заявление главы государства.

Путин подчеркнул, что за десять месяцев 2021 года в новые квартиры переехали 120 тыс. человек.

По его словам, этот показатель превосходит сумму предыдущих двух лет.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области расселили свыше 14 тыс. кв. м аварийного жилья за год.

В сентябре progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по переселению граждан из аварийного жилья.

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