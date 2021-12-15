Совфед одобрил закон о региональной власти

Совет Федерации одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России.

В частности, согласно документу, руководителям регионов запрещается именоваться президентами и разрешается избираться более чем на два срока подряд.

14 декабря Госдума приняла в третьем чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон о публичной власти расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами.

Как рассказала RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, то, что закон снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, — это «лишь часть чрезвычайно нужных задач для власти».