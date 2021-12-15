Полиция возбудила уголовное дело по факту вооружённого налёта на банк в Екатеринбурге

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Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту вооружённого ограбления банка, заявил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
Полиция возбудила уголовное дело по факту вооружённого налёта на банк в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Дело возбудили в соответствии с пунктом «б» ч. 4 ст. 162 УК России «Вооружённый разбой». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

«По уточнённым данным, сумма ущерба, причинённого финансовому учреждению, составляет около 9 млн рублей, а также порядка $5 тыс. и более €2 тыс. — в общей сумме около 10 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Горелых подтвердил сведения о том, что в результате стрельбы злоумышленника никто из сотрудников банка не получил ранений.

Ранее стало известно, что неизвестный ограбил банк в Екатеринбурге.

Сыщики уголовного розыска проводят опрос очевидцев, изучают съёмки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей.

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