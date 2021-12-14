В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил об ограблении банка неизвестным в Екатеринбурге.

«Один из банков, расположенный на улице Декабристов в Октябрьском районе, подвергся вооружённому нападению», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, грабитель похитил порядка 10 млн рублей.

Сведений о раненых и погибших не поступало.

На месте инцидента в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Сыщики уголовного розыска проводят опрос очевидцев, изучают съёмки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей.

В июле в Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный совершил вооружённое нападение на банк.