В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк
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- РИА Новости
«Один из банков, расположенный на улице Декабристов в Октябрьском районе, подвергся вооружённому нападению», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, грабитель похитил порядка 10 млн рублей.
Сведений о раненых и погибших не поступало.
На месте инцидента в настоящее время работает следственно-оперативная группа.
Сыщики уголовного розыска проводят опрос очевидцев, изучают съёмки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей.
В июле в Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестный совершил вооружённое нападение на банк.