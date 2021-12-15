Депутат Госдумы Милонов высказался об использовании реагентов на дорогах

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Виталий Милонов в стриме RT «Летучка» высказался об использовании реагентов на дорогах.
Депутат Госдумы Милонов высказался об использовании реагентов на дорогах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сейчас мир превращается в более зелёную историю, использовать те вещи, которые почему-то в -20 °С плавят с дымком любой снег, — это, конечно, удобно, но насколько безопасно... Учёные говорят, совсем не безопасно», — сказал он.

Милонов напомнил, что всегда отстаивал в Санкт-Петербурге позицию против «засаливания» города.

Руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев ранее рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья.

Как пояснил Ястребцев, реагенты — это хлориды, которые могут вызывать аллергическую реакцию у людей.

Эксперт посоветовал тщательно протирать подошву уличной обуви влажной тряпкой и не ходить в грязных ботинках по квартире.

В 2015 году Совет по правам человека при президенте России выступил в поддержку законопроекта, запрещающего использование противогололёдных реагентов на тротуарах. Правозащитники согласились с мнением депутата Госдумы Олега Лебедева о том, что используемые вещества могут представлять угрозу здоровью населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить