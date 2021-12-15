Депутат Госдумы Милонов высказался об использовании реагентов на дорогах

Депутат Госдумы Виталий Милонов в стриме RT «Летучка» высказался об использовании реагентов на дорогах.

«Сейчас мир превращается в более зелёную историю, использовать те вещи, которые почему-то в -20 °С плавят с дымком любой снег, — это, конечно, удобно, но насколько безопасно... Учёные говорят, совсем не безопасно», — сказал он.

Милонов напомнил, что всегда отстаивал в Санкт-Петербурге позицию против «засаливания» города.

Руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев ранее рассказал о возможном вреде грязного снега для здоровья.

Как пояснил Ястребцев, реагенты — это хлориды, которые могут вызывать аллергическую реакцию у людей.

Эксперт посоветовал тщательно протирать подошву уличной обуви влажной тряпкой и не ходить в грязных ботинках по квартире.

В 2015 году Совет по правам человека при президенте России выступил в поддержку законопроекта, запрещающего использование противогололёдных реагентов на тротуарах. Правозащитники согласились с мнением депутата Госдумы Олега Лебедева о том, что используемые вещества могут представлять угрозу здоровью населения.