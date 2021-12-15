ОНК: арестованный экс-замглавы ФСИН заявил об отказе оплачивать своего адвоката

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RT
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, заявил, что вынужден отказаться от оплаты услуг своего адвоката из-за нехватки средств. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
ОНК: арестованный экс-замглавы ФСИН заявил об отказе оплачивать своего адвоката
  • © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

«Следователь отказывается разрешить мне оформить в СИЗО «Лефортово» доверенность на получение моей пенсии родственниками, а других средств на оплату адвоката у семьи нет, поэтому я буду вынужден отказаться от помощи своего защитника», — привёл слова Максименко член ОНК. 

Бывший замглавы ФСИН рассказал, что его родственники с трудом собрали необходимую сумму на оплату работы адвоката в ноябре, а в декабре такой возможности не будет. 

«Максименко заявил, что считает действия следователя незаконными и обжаловал их у надзирающего за условиями содержания в СИЗО прокурора. Ответа бывший замглавы ФСИН пока не получил», — добавил правозащитник. 

Ранее Максименко уверял, что его дети живут небогато и назначенная ему государственная пенсия в размере 54 тыс. рублей необходима, чтобы родственники могли приобретать для него медикаменты. 

26 ноября 2020 года стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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