ОНК: арестованный экс-замглавы ФСИН заявил об отказе оплачивать своего адвоката
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«Следователь отказывается разрешить мне оформить в СИЗО «Лефортово» доверенность на получение моей пенсии родственниками, а других средств на оплату адвоката у семьи нет, поэтому я буду вынужден отказаться от помощи своего защитника», — привёл слова Максименко член ОНК.
Бывший замглавы ФСИН рассказал, что его родственники с трудом собрали необходимую сумму на оплату работы адвоката в ноябре, а в декабре такой возможности не будет.
«Максименко заявил, что считает действия следователя незаконными и обжаловал их у надзирающего за условиями содержания в СИЗО прокурора. Ответа бывший замглавы ФСИН пока не получил», — добавил правозащитник.
Ранее Максименко уверял, что его дети живут небогато и назначенная ему государственная пенсия в размере 54 тыс. рублей необходима, чтобы родственники могли приобретать для него медикаменты.
26 ноября 2020 года стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.