ОНК: экс-замглавы ФСИН жалуется на невозможность распоряжаться пенсией в СИЗО

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, не может распоряжаться своей пенсией. Об этом RT рассказал член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

«Валерий Максименко заявил, что дважды обращался к следователю с просьбой разрешить ему оформить в СИЗО «Лефортово» доверенность на получение его пенсии родственниками, но получил отказ с формулировкой «Не вижу необходимости», — сказал член ОНК.

Максименко уверял правозащитников, что его сын и дочь живут небогато, воспитывают своих детей, и назначенная ему государственная пенсия в размере 54 тыс. рублей необходима, чтобы родственники могли приобретать для него жизненно важные медикаменты, которых нет в медсанчасти СИЗО.

«Когда я служил во ФСИН, у нас было 100 тыс. пенсионеров, и все получали пенсии, даже убийцы, а я уже с ноября прошлого года лишён пенсии, хотя всё дело сфальсифицировано», — привёл Хуруджи слова экс-замглавы ФСИН.

Ранее Максименко пожаловался ОНК на недостаточное количество бесплатной туалетной бумаги для заключённых в СИЗО.

26 ноября 2020 года стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.