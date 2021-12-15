Компания Group-IB рассказала об успешной хакерской атаке на российский банк
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«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России. — RT)», — приводит текст документа РБК.
Информация о названии банка и сумме хищения не приводится.
По данным экспертов «Ростелеком-Солар», более половины (57%) веб–приложений компаний из отраслей финансов, IT, телекома, ретейла могут содержать критические уязвимости, которые позволяют хакерам похищать конфиденциальные данные.