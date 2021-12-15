Компания Group-IB рассказала об успешной хакерской атаке на российский банк

Хакеры из группировки MoneyTaker успешно атаковали российский банк через его рабочее место клиента в ЦБ, следует из отчёта компании Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России. — RT)», — приводит текст документа РБК.

Информация о названии банка и сумме хищения не приводится.

По данным экспертов «Ростелеком-Солар», более половины (57%) веб–приложений компаний из отраслей финансов, IT, телекома, ретейла могут содержать критические уязвимости, которые позволяют хакерам похищать конфиденциальные данные.