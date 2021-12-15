В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими

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В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту ДТП на 272 км автодороги Астрахань — Ставрополь, в результате которого погибли семь человек.
В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту ДТП с семью погибшими
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Следственным отделением МО МВД России «Яшкульский» по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль», — говорится в заявлении.

По данным РИА Новости, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Калмыкии погибли семь человек, в том числе один ребёнок.

Уточняется, что ещё трое пассажиров в автомобиле Hyundai госпитализированы.

Ранее стало известно, что в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Вологодской области пострадали семь человек.

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