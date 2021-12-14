Семь человек пострадали в результате ДТП в Вологодской области

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В результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Вологодской области пострадали семь человек.
Семь человек пострадали в результате ДТП в Вологодской области
  • © Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Соответствующая информация приводится на сайте «МВД Медиа».

«Сегодня в Вашкинском районе Вологодской области около 18:22 на 201-м километре автодороги Вологда — Медвежьегорск, вблизи деревни Еськино, произошло ДТП», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина 1984 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали семь человек.

Ранее автомобили Kia и Great Wall столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали четыре человека.

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