Семь человек пострадали в результате ДТП в Вологодской области
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Соответствующая информация приводится на сайте «МВД Медиа».
«Сегодня в Вашкинском районе Вологодской области около 18:22 на 201-м километре автодороги Вологда — Медвежьегорск, вблизи деревни Еськино, произошло ДТП», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина 1984 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим легковым автомобилем.
В результате ДТП пострадали семь человек.
Ранее автомобили Kia и Great Wall столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали четыре человека.