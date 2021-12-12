В Нижегородской области в ДТП пострадали четыре человека

Автомобили Kia и Great Wall столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, водитель Kia при совершении обгона не справился с управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем Great Wall. По информации Министерства здравоохранения Нижегородской области, пострадали четыре человека, детей среди них нет», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ДТП произошло на 7-м км автодороги Бутурлино — Сурки — Гагино.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии пострадали 11 человек.