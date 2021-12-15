Пенсионеры в Хабаровском крае получат денежные выплаты за вакцинацию от COVID-19

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Гражданам старше 60 лет, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции в Хабаровском крае, будут выплачивать по 2 тыс. рублей, заявил губернатор региона Михаил Дегтярёв.
Пенсионеры в Хабаровском крае получат денежные выплаты за вакцинацию от COVID-19
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Он напомнил, что люди в возрасте старше 60 лет тяжелее всех переносят COVID-19 — именно эта категория населения лидирует по количеству летальных исходов от вируса.

«Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2 тыс. рублей после прохождения курса вакцинации», — написал Дегтярёв в Instagram.

Новое правило вступит в силу с 20 декабря 2021 года и будет действовать до 1 марта 2022 года.

Выплаты будут переводиться соцслужбами на карту МИР или иными способами в течение двух недель после завершения полного курса вакцинации.

Ранее в региональном правительстве заявили об увеличении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции с октября в шесть раз.

В Хабаровском крае работают 140 пунктов вакцинации и 207 выездных бригад.

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