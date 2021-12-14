Заслуженный спасатель России призвал не использовать пиротехнику в присутствии животных

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Член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин призвал не использовать пиротехнику в присутствии животных.
Заслуженный спасатель России призвал не использовать пиротехнику в присутствии животных
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«Пиротехника — это повышенный источник опасности, использовать её нужно очень-очень осторожно. Покупать пиротехнические средства необходимо только в сертифицированных магазинах, а не где-то там на базаре. Использоваться должна только в соответствии с инструкцией, на каждом изделии есть», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, животные могут принять петарды за игрушки и взять их в пасть.

Как отметил Щетинин, следует держать питомцев на поводке, поскольку у них есть инстинкт, они будут считать, что хозяева с ними играются.

«Ни в коем случае не направлять в человека, в сторону людей», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что пиротехнику также нужно использовать подальше от детей.

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