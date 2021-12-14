Эксперт Fitch: запуск «Северного потока — 2» может привести к снижению цен на газ в Европе

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» и рост поставок из России может привести к снижению цен на газ в Европе.

«Комбинация двух факторов — запуск «Северного потока — 2» и рост поставок из России — могла бы привести к некоторому снижению цен», — рассказал Маринченко в интервью РИА Новости.

Эксперт заявил, что в среднесрочной перспективе цены будут в основном зависеть от динамики спроса в Азии, поставок из США и России.

По словам Маринченко, на цены, скорее всего, влияет неблагоприятный новостной фон по поводу сроков запуска «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с октября превысили отметку $1500 за 1 тыс. куб. м.

В ноябре замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные Gas Infrastructure Europe о том, что в ноябре 2021-го отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня с 2011 года.