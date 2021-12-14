Эксперт Fitch: запуск «Северного потока — 2» может привести к снижению цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» и рост поставок из России может привести к снижению цен на газ в Европе.
Эксперт Fitch: запуск «Северного потока — 2» может привести к снижению цен на газ в Европе
  • Reuters

«Комбинация двух факторов — запуск «Северного потока — 2» и рост поставок из России — могла бы привести к некоторому снижению цен», — рассказал Маринченко в интервью РИА Новости.

Эксперт заявил, что в среднесрочной перспективе цены будут в основном зависеть от динамики спроса в Азии, поставок из США и России.

По словам Маринченко, на цены, скорее всего, влияет неблагоприятный новостной фон по поводу сроков запуска «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с октября превысили отметку $1500 за 1 тыс. куб. м.

В ноябре замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные Gas Infrastructure Europe о том, что в ноябре 2021-го отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня с 2011 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить