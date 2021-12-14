Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1500 за 1000 кубометров

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Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах впервые с октября превысили отметку $1500 за 1 тыс. куб. м.
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1500 за 1000 кубометров
  • Reuters

Цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в январе по состоянию на 19:07 мск достигла $1505 за 1 тыс. куб. м, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что цена выросла примерно на 11% по сравнению с показателями, которые фиксировали накануне.

Ранее заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные Gas Infrastructure Europe о том, что в ноябре 2021-го отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня с 2011 года.

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