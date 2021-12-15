Радиотехнические войска ВКС России отмечают 70-летие

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Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России 15 декабря отмечают 70-летие.
Радиотехнические войска ВКС России отмечают 70-летие
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Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечают в ведомстве, РТВ ведут радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчёты командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.

В мирное время все радиотехнические подразделения и командные пункты частей РТВ несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.

Отмечается, что в 2021 году в РТВ было проведено более 100 тактических учений полкового и батальонного уровней, свыше 20 из них — с выходом на полигоны Телемба и Ашулук.

В ноябре заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ) с 103-й годовщиной со дня образования.

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