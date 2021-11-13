Замминистра обороны России поздравил Рязанское училище с годовщиной

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ) с 103-й годовщиной со дня образования.

Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что в торжественном мероприятии, посвящённом годовщине образования РГВВДКУ, приняли участие выпускники училища, командующие ВДВ и начальники РВВДКУ разных лет, представители руководства Рязанской области, ветеранских и общественных организаций,а также жители Рязани.

«Кузница кадров воздушно-десантных войск (ВДВ) и войск специального назначения по праву гордится героическими страницами своей истории, особое внимание училищу всегда уделяет министр обороны. Его решением главное учебное заведение ВДВ оснащается лучшей материально-технической базой, новейшими средствами обучения и современной инфраструктурой», — сказал Евкуров.

По его словам, залогом развития и успеха училища является эффективное использование передовой системы обучения и воспитания, отвечающей современным требованиям.

Ранее Минобороны России объявило о запуске проекта «Память крепче гранита», посвящённого исторической значимости мемориалов воинам Красной армии на территории страны, ближнего зарубежья и стран Европы.