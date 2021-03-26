Минобороны России запускает проект «Память крепче гранита»
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Первый выпуск рассказывает о мемориалах на территории России. Среди них — мемориальное кладбище в Пскове, Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафроново Мурманской области, мемориал в деревне Мясной Бор Новгородской области, памятник «Скорбящая мать» в Сортавальском районе Карелии.
Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны — продолжение деятельности ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды.
Ранее в Минобороны России рассказали о рассекречивании архивных документов.