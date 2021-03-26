Минобороны России запускает проект «Память крепче гранита»

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Минобороны России объявило о запуске проекта «Память крепче гранита», который посвящён исторической значимости мемориалов воинам Красной армии на территории страны, ближнего зарубежья и стран Европы.
Минобороны России запускает проект «Память крепче гранита»
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Первый выпуск рассказывает о мемориалах на территории России. Среди них — мемориальное кладбище в Пскове, Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафроново Мурманской области, мемориал в деревне Мясной Бор Новгородской области, памятник «Скорбящая мать» в Сортавальском районе Карелии.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны — продолжение деятельности ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды.

Ранее в Минобороны России рассказали о рассекречивании архивных документов.

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