Минобороны России запускает проект «Память крепче гранита»

Минобороны России объявило о запуске проекта «Память крепче гранита», который посвящён исторической значимости мемориалов воинам Красной армии на территории страны, ближнего зарубежья и стран Европы.

Первый выпуск рассказывает о мемориалах на территории России. Среди них — мемориальное кладбище в Пскове, Аллея Славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафроново Мурманской области, мемориал в деревне Мясной Бор Новгородской области, памятник «Скорбящая мать» в Сортавальском районе Карелии.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны — продолжение деятельности ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды.

Ранее в Минобороны России рассказали о рассекречивании архивных документов.