Тамбовский школьник стал одним из победителей конкурса «Ученик года — 2021»

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Тамбовский школьник Данила Поддубский стал одним из победителей конкурса «Ученик года — 2021».
Тамбовский школьник стал одним из победителей конкурса «Ученик года — 2021»
  • © Ученик года — 2021
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Поддубский — ученик 11-го класса школы №1 Мичуринска. Он выиграл в номинации «Интеллектуал года».

Конкурс проводится при информационной поддержке Росмолодёжи и реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Также стало известно, что самарские школьники заняли первое место в финале межрегионального юношеского фестиваля интеллектуальных игр «Бауманиада, или Интеллектуальный триатлон», передаёт volga.news. Состязания проходили в Москве.

Всего в фестивале участвовали 26 команд из 12 регионов. В туре второго дня самарская команда «Бобры» ответила на 45 вопросов и выиграла турнир «Что? Где? Когда?». Команда победила в зачёте «Школьники».

Ранее сообщалось, что на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.

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