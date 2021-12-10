В Москве открыли детский технопарк креативных индустрий

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На базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.
В Москве открыли детский технопарк креативных индустрий
  • © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве. Программы в нём рассчитаны на ребят 12—17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Среди партнёров технопарка — крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви.

Предусмотрено три тематических кластера: «Мода 4.0», кластер информационных технологий и кластер «Чистый мир».

Ранее сообщалось, что в Москве подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

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