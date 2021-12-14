Стоимость проезда в общественном транспорте в Москве изменится со 2 января 2022 года

Департамент транспорта Москвы рассказал, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы изменится со 2 января 2022 года.

Как заявили в департаменте агентству РИА Новости, цена разовой поездки на транспорте Москвы с 2 января 2022 года вырастет на 1 рубль (до 61 рубля), по карте «Тройка» — на 4 рубля (до 46 рублей).

«Цена на длинные абонементы (на 30 и 90 дней) поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше чем на 1 рубль. С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение десяти дней после покупки», — рассказали в пресс-службе.

При этом стоимость проезда по Face Pay (46 рублей) и билету на 365 дней останется прежней.

Проездные на три месяца для студентов и школьников также не подорожают.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что в Москве рассказали о планах строительства Рублёво-Архангельской линии метро.