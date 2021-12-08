Власти Москвы рассказали о роли цифровизации в запуске нового участка БКЛ
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил Бочкарёв, цифровизация в системе координации при строительстве позволяет обнаружить возникающие проблемы и своевременно их решить.
По словам заместителя мэра, цифровая система помогает оптимизировать использование трудовых ресурсов.
«Это помогло сократить трудозатраты на каждую станцию пускового участка и соблюсти сроки выполнения работ в период пандемии, когда подрядчики были ограничены в возможности привлекать рабочих», — сказал он.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря открыли десять станций Большой кольцевой линии метро. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах строительства Рублёво-Архангельской линии метро.