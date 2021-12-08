Власти Москвы рассказали о роли цифровизации в запуске нового участка БКЛ

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Использование цифровых моделей объектов ускорило запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Власти Москвы рассказали о роли цифровизации в запуске нового участка БКЛ
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, цифровизация в системе координации при строительстве позволяет обнаружить возникающие проблемы и своевременно их решить.

По словам заместителя мэра, цифровая система помогает оптимизировать использование трудовых ресурсов.

«Это помогло сократить трудозатраты на каждую станцию пускового участка и соблюсти сроки выполнения работ в период пандемии, когда подрядчики были ограничены в возможности привлекать рабочих», — сказал он.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 7 декабря открыли десять станций Большой кольцевой линии метро. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах строительства Рублёво-Архангельской линии метро.

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