Медведев заявил о стремлении России укрепить международную стабильность

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия идёт по пути международной стабильности и безопасности.
Медведев заявил о стремлении России укрепить международную стабильность
  • AP

«Россия... следует курсу на упрочение международной стабильности и безопасности», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Медведева, Россия предлагает Соединённым Штатам совместную работу по укреплению стратегической стабильности, базирующейся на принципах неразрывности и взаимосвязанности стратегических вооружений.

Ранее Медведев сообщил, что односторонний выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны привёл к росту недоверия между Москвой и Вашингтоном, а также напряжённости во всём мире.

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