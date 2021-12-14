Медведев заявил о стремлении России укрепить международную стабильность
- AP
«Россия... следует курсу на упрочение международной стабильности и безопасности», — написал он на своей странице в Facebook.
По словам Медведева, Россия предлагает Соединённым Штатам совместную работу по укреплению стратегической стабильности, базирующейся на принципах неразрывности и взаимосвязанности стратегических вооружений.
Ранее Медведев сообщил, что односторонний выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны привёл к росту недоверия между Москвой и Вашингтоном, а также напряжённости во всём мире.