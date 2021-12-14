Нижегородские Рождественские чтения пройдут 16 декабря

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Нижегородские Рождественские образовательные чтения состоятся 16 декабря.
Нижегородские Рождественские чтения пройдут 16 декабря
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

Мероприятие проводится Нижегородским институтом развития образования совместно с Нижегородской митрополией Русской православной церкви в рамках XXX Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

В 2021 году в центре обсуждения будет личность императора Петра I.

Программа предусматривает пленарное заседание и работу трёх секций.

Участниками чтений станут руководители и представители Министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, Нижегородской митрополии РПЦ, школьные учителя, преподаватели средних специальных учебных заведений, педагоги дополнительного профессионального образования, руководители районных методических объединений.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске открыли Рождественские чтения.

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