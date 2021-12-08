В Хабаровске прошло открытие Рождественских чтений

В Хабаровске открыли Рождественские чтения, посвящённые 350-летию со дня рождения Петра I.

Об этом сообщают «Хабаровские вести».

«Фигура Петра I особенно важна для современников. Важно говорить сегодня о его роли, изучать деятельность — это имеет огромное значение для патриотического воспитания молодёжи», — заявил мэр города Сергей Кравчук.

По его словам, в Хабаровске создана стратегия работы в данном направлении, включающая патриотическое движение.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области открылись Рождественские образовательные чтения.