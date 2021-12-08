В Хабаровске прошло открытие Рождественских чтений

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В Хабаровске открыли Рождественские чтения, посвящённые 350-летию со дня рождения Петра I.
В Хабаровске прошло открытие Рождественских чтений
  • © Официальный сайт администрации города Хабаровска

Об этом сообщают «Хабаровские вести».

«Фигура Петра I особенно важна для современников. Важно говорить сегодня о его роли, изучать деятельность — это имеет огромное значение для патриотического воспитания молодёжи», — заявил мэр города Сергей Кравчук.

По его словам, в Хабаровске создана стратегия работы в данном направлении, включающая патриотическое движение.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области открылись Рождественские образовательные чтения.

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