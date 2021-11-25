В Нижегородской области открылись Рождественские образовательные чтения

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В четверг, 25 ноября, в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета открылись Рождественские образовательные чтения Нижегородской митрополии. Тема — «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».
В Нижегородской области открылись Рождественские образовательные чтения
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Организаторы — Нижегородская митрополия и правительство Нижегородской области.

«Скоро мы отметим юбилей Петра Великого — 350 лет со дня рождения. И вам предстоит осмыслить его роль в духовном развитии страны. Петровское время вместило в себя гигантское количество событий, но важно, что император, несмотря на всю свою реформаторскую деятельность, всегда оставался верен вере предков», — заявил губернатор Глеб Никитин.

Со своей стороны, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что в осмыслении личности Петра I, его исторических решений и масштабных реформ можно увидеть противоречия и вызовы сегодняшнего дня, а в сегодняшнем дне — будущее государства, залог его успешного развития.

«Оно зависит от нас с вами, от того, какой мы вектор выберем», — цитирует митрополита pravda-nn.ru.

Форум продлится до 20 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пройдёт более 400 мероприятий в год 350-летия Петра I.

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