В Петербурге планируют построить Татарский культурно-деловой центр

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В Санкт-Петербурге планируют построить Татарский культурно-деловой центр.
В Петербурге планируют построить Татарский культурно-деловой центр
  • © Администрация Санкт‑Петербурга:

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт городской администрации.

«Создание культурно-делового центра автономии будет способствовать развитию сотрудничества с Татарстаном. Мы поддерживаем такие начинания и инвестиционные проекты», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

О планах строительства сообщила татарская национально-культурная автономия Санкт‑Петербурга «Дуслык». В центре разместят концертный и выставочный, а также танцевальный и спортивный залы, гараж, библиотеку и конференц-зал, передаёт «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что товарооборот Татарстана и Приморского края составил 730 млн рублей за год.

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